El 'Güerito de Tepito' es recibido como héroe tras su primera victoria como profesional: "Fue una experiencia muy grande"

Con una sonrisa de oreja a oreja y con el semblante de alguien que regresa a casa con el deber cumplido, así retornó el boxeador mexicano Juan Pérez, el 'Güerito de Tepito, quien arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en medio de ovaciones, aplausos y abrazos de sus familiares y amigos.

"Muy contento, con mucha adrenalina, muy nervioso porque fue mi primera pelea, pero muy contento, fue una experiencia grande y muy agradecido con todo el barrio", aseguró el Güerito.

Y no es para menos, el novel pugilista de 16 años volvió a su hogar tras cruzar el mundo para poner en alto el nombre de México y especialmente de su barrio, del que está muy orgulloso.

Como si fuera un peleador con una foja cargada de experiencia sobre el encordado, el joven irrumpió en la ANB, en Riad, Arabia Saudita, para registrar su primer triunfo como profesional, derrotando por decisión unánime —40-35, los tres jueces— al ugandés Barker Ssewanyana, de 31 años edad.

"Fue una gran pelea, con los nervios del debut, la adrenalina, era un rival con más experiencia que me doblaba la edad, pero pudimos trabajarlo bien", dijo Pérez, cuyo historial en el pugilato amateur presenta un arrollador palmarés de 100-4.

"Mi distancias, sacando los golpes largos, los upper, no dejarlo entrar y tirando golpes desde el primer round", mencionó sobre la clave que le permitió obtener su primera victoria.

¿Qué sigue para el Güerito de Tepito?

Ahora, tras este triunfo, Juan Pérez no oculta su sed y hambre para seguir adelante y aseguró que ya piensa en tener su próxima pelea en su casa y ante su gente.

"Estoy viendo cuándo ya voy a pelear aquí, para demostrarle a la gente todo el cariño, yo sé que me apoyan mucho, entonces quiero hacer una pelea rápido aquí", sentenció el Güerito de Tepito.

¿Por cuál motivo el 'Güerito de Tepito' se presentó con un atuendo de Bob Esponja?

Una de las situaciones que llamó la atención del joven peleador, fue su aparición en la Arena ataviado con unos calzoncillos y un chaleco qué presumía detalles del personaje Bob Esponja, por lo que no dudó en explicar el por qué de esa idea.

"Eso me gusta, eso atrae al público, a los niños, que vean que también del barrio se puede salir hacer cosas grandes no importa la edad, tengo 16 años", explicó Juan Pérez sobre su atuendo.

