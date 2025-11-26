El 'Güerito de Tepito' salió vestido de Bob Esponja en su debut en el boxeo profesional

Luego de generar altas expectativas tras cinco años en el amateurismo, Juan"El Güerito de Tepito" no decepcionó en su primer pelea como boxeador profesional, pues venció por decisión unánime al peleador de Uganda, Baker Ssewanyana, en la ANB Arena de Riad, de Arabia Saudita,

Sin embargo, además de llamar la atención del mundo deportivo por la calidad de sus golpes a su edad (16 años), el mexicano generó opiniones divididas en redes sociales por la particular manera en la que salió al cuadrilátero.

¿Cómo salió al ring el 'Güerito de Tepito'?

Juan Pérez salió a la arena con un llamativo chaleco de Bob Esponja, famosa caricatura infantil. Afelpado y colorido, llamó la atención de miles de usuarios en internet.

Esta elección de vestuario causó una extraña pero emocionante dualidad. Por un lado, la inocencia de su corta edad y el gusto por el personaje, pero al sonar la campana del primer asalto, se volvió un peleador agresivo, concentrado y sin piedad.

Incluso, su atuendo fue lo primero que los narradores de DAZN comentaron ante su camino al ring, que además la adornó con la canción del regional mexicano de Ariel Camacho "El Toro Encartado".

