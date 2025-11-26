Conade entrega estímulos económicos a los mejores deportistas mexicanos de 2025

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cerró un ciclo deportivo excepcional, marcado por triunfos históricos de atletas mexicanos en competencias mundiales durante 2025.

En una emotiva ceremonia que reunió a los más destacados deportistas nacionales, y en respuesta a su desempeño sin precedentes, la institución llevó a cabo la entrega de estímulos económicos a medallistas y entrenadores.

La premiación, encabezada por Rommel Pacheco, director del organismo, permitió al exclavadista felicitar por sus victorias internacionales a la gran generación de atletas mexicanos, fortaleciendo la confianza en el comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

"Ha sido un año histórico por los resultados; si este año hubiera sido olímpico, habríamos superado la meta. Se incrementaron las becas en más de cien millones. Es importante, además del aplauso, el estímulo económico", mencionó Pacheco.

Los estímulos económicos entregados por la Conade se diferenciaron según el color de la medalla obtenida en campeonatos mundiales: los ganadores de oro fueron reconocidos con 300 mil pesos, los medallistas de plata con 250 mil pesos y los medallistas de bronce con 200 mil pesos.

Asimismo, los entrenadores recibieron un lugar destacado en esta ceremonia, pues su labor constituye una pieza clave en la formación de los atletas.

