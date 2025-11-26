Fernando Gago se va cesado del Necaxa; así lo anunciaron los Rayos

Después de los malos resultados del Necaxa en el torneo Apertura 2025, el entrenador argentino Fernando Gago fue cesado y abandonará el puesto de director técnico de los Rayos.

Gago, que regresó al futbol mexicano después de su polémica salida de Chivas para tomar las riendas de Boca Juniors, no duró más de un torneo al frente del Necaxa, ya que el Apertura 2025 fue su único campeonato al frente del equipo de Aguascalientes.

Sin embargo, los Rayos terminaron en el lugar 13 de la tabla de posiciones con 17 puntos y no clasificaron ni siquiera al Play-In. A lo largo de las 17 jornadas, el equipo dirigido por Gago cosechó 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas, con 24 goles a favor y 32 en contra.

"Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará el equipo en el próximo torneo", escribió el club en redes sociales.

Por el momento no hay certeza de quién tomará el lugar de Gago en el banquillo hidrocálido, pero se rumora que Martín Varini, actualmente al frente de Juárez FC, tomaría su lugar cuando los Bravos terminen su participación en el torneo.

