La Selección Argentina recuerda el gol de Lionel Messi contra México en Qatar 2022

Hace tres años, en el Mundial de Qatar, la Selección Argentina estaba contra las cuerdas tras perder en su debut contra Arabia Saudita. México había empatado con Polonia y en el segundo partido de la fase de grupos, el Tri y la Albiceleste se enfrentaron en un partido a matar o morir.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni no tenía otra opción más que ganar si quería depender de sí misma para clasificar a la fase final, mientras que los dirigidos por Gerardo Martino estaban obligados a saldar la deuda histórica que se tiene contra la Albiceleste con un triunfo que además, los dejaría eliminados del Mundial.

Sin embargo, la selección posteriormente campeona del mundo ganó por 2-0 gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Hoy, recordaron el gol del ganador de ocho Balones de Oro en redes sociales.

"A tres años del gol que nos permitía ilusionar...", escribió la Selección Argentina en X, antes Twitter.

"Lionel Messi anotó el primero de los tantos en la victoria ante México por 2 a 0 en Qatar 2022", es como concluye la publicación, que tiene a los escudos de las selecciones, el resultado final del partido y tres imágenes.

Una de esas imágenes tiene a Lionel Messi festejando con los brazos abiertos su gol, otra es del momento en el que suelta el disparo ante la marca de Héctor Herrera y finalmente, el intento de Guillermo Ochoa de atajar el disparo.

