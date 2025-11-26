Más Información

Fernando Gago se va cesado del Necaxa; así lo anunciaron los Rayos

Fernando Gago se va cesado del Necaxa; así lo anunciaron los Rayos

Juárez vs Toluca - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

Juárez vs Toluca - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

La Selección Argentina recuerda el gol de Lionel Messi contra México en Qatar 2022

La Selección Argentina recuerda el gol de Lionel Messi contra México en Qatar 2022

Rayados suma otra baja horas antes de enfrentar al América en cuartos de final

Rayados suma otra baja horas antes de enfrentar al América en cuartos de final

Liverpool enfrenta una crisis tras goleada del PSV Eindhoven en la Liga de Campeones

Liverpool enfrenta una crisis tras goleada del PSV Eindhoven en la Liga de Campeones

Hace tres años, en el Mundial de Qatar, la estaba contra las cuerdas tras perder en su debut contra Arabia Saudita. México había empatado con Polonia y en el segundo partido de la fase de grupos, el Tri y la Albiceleste se enfrentaron en un partido a matar o morir.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni no tenía otra opción más que ganar si quería depender de sí misma para clasificar a la fase final, mientras que los dirigidos por Gerardo Martino estaban obligados a saldar la deuda histórica que se tiene contra la Albiceleste con un triunfo que además, los dejaría eliminados del Mundial.

Sin embargo, la selección posteriormente campeona del mundo ganó por 2-0 gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Hoy, recordaron el gol del ganador de ocho Balones de Oro en redes sociales.

Lee también

"A tres años del gol que nos permitía ilusionar...", escribió la Selección Argentina en X, antes Twitter.

"Lionel Messi anotó el primero de los tantos en la victoria ante México por 2 a 0 en Qatar 2022", es como concluye la publicación, que tiene a los escudos de las selecciones, el resultado final del partido y tres imágenes.

Una de esas imágenes tiene a Lionel Messi festejando con los brazos abiertos su gol, otra es del momento en el que suelta el disparo ante la marca de Héctor Herrera y finalmente, el intento de Guillermo Ochoa de atajar el disparo.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS