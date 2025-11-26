Más Información

Rayados de Monterrey vs América - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

Humberto "Chupete" Suazo es homenajeado en Monterrey; una calle llevará su nombre

Uziel Muñoz lanza poderoso mensaje a sus compañeros atletas para no perder el foco: "Muchos están aquí no por el deporte, sino por otra cosa".

El 'Güerito de Tepito' es recibido como héroe tras su primera victoria como profesional: "Fue una experiencia muy grande"

Conade entrega estímulos económicos a los mejores deportistas mexicanos de 2025

En el marco de la entrega de estímulos económicos realizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se convirtió en protagonista de una jornada de reconocimiento al talento nacional.

Luego de un magnífico año lleno de triunfos y resultados que fortalecieron la presencia de México en el ámbito deportivo internacional, el medallista de plata en lanzamiento de bala expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por las instituciones y autoridades.

Con una enorme sonrisa, lanzó un poderoso mensaje a sus compañeros, pidiendo más compromiso para seguir por el mismo camino y no irse solamente por el tema económico.

"Todos representamos a México con el corazón y es lindo tener estos reflectores del otro lado del escritorio. Hay que evaluar qué atletas quieren hacer las cosas; muchos están aquí no por el deporte, sino por otra cosa. Los que lo hacemos bien, se ven los resultados", mencionó.

Muñoz, quien presumió tener la invitación de la Diamond League, la mayor competencia de atletismo del mundo, subrayó que recibir muestras de cariño y respaldo es un impulso moral que refuerza la confianza y la preparación rumbo a los próximos retos del ciclo olímpico.

"Todavía no dimensiono; vienen retos para la nueva etapa, es una nueva era para el deporte mexicano. Tenemos la invitación de la Diamond League, tendremos algunas fechas y allí tendremos una gran prueba. La idea es tirar sobre 22.50 en los Juegos Olímpicos y eso nos pondría en medalla, es especial que la gente ahora se mantenga atenta al trabajo que hago", finalizó.

