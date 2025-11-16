Godoy Cruz desciende en Argentina junto a tres exfutbolistas campeones con Cruz Azul

Este fin de semana, tres jugadores que fueron campeones con Cruz Azul en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 vivieron un día gris en su carrera al descender con Godoy Cruz en la liga de Argentina.

El Bodeguero mendocino necesitaba ganar y esperar un empate en el otro encuentro, pero no pasó de la igualdad frente a Riestra, que se puso en ventaja con gol de Leandro Benegas (19').

Enseguida llegó el 1-1 de Godoy Cruz, mediante un tiro libre ejecutado por Santino Andino (22'), pero no le alcanzó para quedarse con los tres puntos y seguir soñando con evitar el descenso.

Lee también: Daniil Kvyat pierde contra un coche manejado por Inteligencia Artificial

Godoy Cruz desciende así después de 17 años en primera división, con cinco participaciones en la Copa Libertadores (llegó dos veces a octavos de final) y tres en la Copa Sudamericana, incluida la que disputó en el primer semestre de esta temporada.

¿Qué futbolistas campeones con Cruz Azul descendieron?

El cuadro argentino que ahora será de Segunda División, tenía en sus filas a Juan Escobar, Walter Montoya y Guillermo 'Pol' Fernández, quienes vivieron un doloroso día tras ese empate frente Riestra.

El mesías verdadero, ¡al carajo The Economist!

Esta tercia de futbolistas tuvieron participación en el campeonato de La Máquina, con el que cortaron una racha de 23 años sin conquistar la Liga MX. Juan Reynoso era el técnico de aquella escuadra que hizo historia.

Lee también: Edson Álvarez lanza irónico comentario tras abucheos de la afición en el México vs Uruguay

Luca Martínez Dupuy, el mexicano que descendió en Argentina

Dentro del plantel argentino también se encuentra Luca Martínez Dupuy, delantero nacido en México, pero con padres argentinos. El atacante que ha representado al Tri en categorías menores, llegó esta temporada a Godoy Cruz tras su buena temporada con Rosario Central.