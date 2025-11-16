Congo derrota a Nigeria en la final del Repechaje de África y sueña con clasificar al Mundial 2026

Finalmente, la Clasificación de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) a la Copa del Mundo de 2026 llegó a su fin.

Luego de una intensa lucha entre las 53 selecciones que pertenecen a CAF, ya se conoce a las nueve que avanzaron al Mundial de manera directa, así como a la que buscará otro boleto para África en el Repechaje Intercontinental.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez son los países que ya tienen asegurada su participación en la siguiente justa mundialista, gracias a que finalizaron en el primer lugar de sus respectivos grupos.

Lee También Copa del Mundo de 2026: las selecciones confirmadas para jugar el repechaje intercontinental en México

Mientras que Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria fueron los segundos mejores lugares de las Eliminatorias Africanas y avanzaron a la segunda ronda en la búsqueda de mantenerse con vida rumbo a la Copa del Mundo.

Las cuatro selecciones sobrevivientes se dividieron en semifinales para definir a dos que disputarían la final y la ganadora avanzaría a los Play-Offs Intercontinentales.

En una llave, Nigeria le pasó por encima (4-1) a Gabón, mientras que Congo venció por la mínima (0-1) a Camerún.

Cabe resaltar que ambos partidos se jugaron a partido único y en campo neutral; la capital de Marruecos, Rabat, fue la sede de los dos cotejos.

Lee También Oribe Peralta quiere a La Hormiga González en el Mundial 2026 y lanza un mensaje a los extranjeros

En la final, los Leopardos se impusieron a las Súper Águilas en tanda de penaltis (4-3) luego de empatar (1-1) en el tiempo reglamentario.

De esta manera, la selección que comanda Sebastien Desabre tendrá una nueva oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

Cabe mencionar que los congoleños están en la búsqueda de disputar, por primera ocasión, el Mundial de la FIFA.

Ahora, en la Repesca Intercontinental tendrán la posibilidad de hacerlo. Hasta el momento, hay tres clasificados a dicha instancia: Nueva Caledonia, Bolivia y Congo.

Todavía quedan tres espacios para que se completan las seis selecciones que disputarán el minitorneo en marzo del próximo año; falta por conocer al representante de Asia (Irak o Emiratos Árabes Unidos) y de Concacaf.

Cabe resaltar que los partidos para definir los dos últimos para el Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara y Monterrey, dos de las tres ciudades sede de México.