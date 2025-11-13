David Faitelson considera que las aspiraciones de Cruz Azul al título disminuyen sin el colombiano Kevin Mier

Cruz Azul tenía en sus manos el liderato en el Apertura 2025 de la Liga MX y en un abrir y cerrar de ojos lo perdió, se quedó sin portero y ahora enfrentará en la Liguilla al equipo que llega en mejor ritmo de juego tiene en el futbol mexicano.

La derrota ante Pumas no solo le costó la cima de la tabla a La Máquina sino que, en una desafortunada acción de juego, su guardameta, Kevin Mier, tuvo que abandonar el encuentro con una lesión. La noche del miércoles el conjunto celeste confirmó la lesión del portero colombiano: fractura de tibia.

Mier no solo se perderá la Liguilla sino que además está completamente descartado para la Copa Intercontinental que se jugará en diciembre y a la que Cruz Azul clasificó tras ganar la Concacaf Champions Cup hace unos meses. El comentarista de TUDN, David Faitelson, sentenció la temporada de los celestes a través de su cuenta de X.

“No hemos cuantificado todavía en cuanto bajan las posibilidades de Cruz Azul de ser campeón luego de la lesión de Kevin Mier… Cuánto, no lo sé, pero de que bajan, bajan…”, escribió el periodista.

— David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 12, 2025

Cruz Azul jugará la Liguilla con el mexicano de 28 años, Andrés Gudiño. El oriundo de Merida, Yucatán apenas suma 135 minutos en dos apariciones en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y ha recibido tres tantos en el torneo para un promedio de un gol recibido cada 45 minutos.