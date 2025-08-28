Fernando Alonso y Hamilton aplauden regreso de Checo y Bottas a F1; "Son los tipos adecuados"

Después de meses de espera, Cadillac por fin anunció a sus pilotos para 2026: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Ambos cuentan con una gran experiencia en la Fórmula 1, es por eso que la escudería estadounidense los eligió, decisión que fue aplaudida por Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Luego de unas semanas de descanso, la F1 regresa con el Gran Premio de los Países Bajos, donde una de las preguntas más repetidas hacia los pilotos del Paddock fue acerca del retorno de Checo y Bottas a la categoría para el próximo año.

Aunque hubo un par que se pronunciaron en contra de esta decisión, otros tantos aplaudieron la vuelta de ambos corredores que buscan impulsar el proyecto de Cadillac.

Fernando Alonso, dos veces campeón de la Fórmula 1, respondió a la preguntó de un reportero que le hizo respecto a su compañero Felipe Drugovich, sobre si él merecía uno de los puestos de Cadillac, a lo que el español defendió la elección de los estadounidenses.

"Todos somos amigos y nos conocemos, y creo que todos merecen un puesto en la Fórmula 1. Lo demuestran y tienen talento. Por desgracia, como siempre en la Fórmula 1 sólo hay 22 plazas, así que llega el momento en que alguien se queda fuera y quizás merezca una oportunidad".

De igual forma, Alonso aplaudió el regreso de Pérez y Bottas. "Me quedo con lo positivo de la noticia. Que Checo y Valtteri tengan una buena noticia para el deporte, es una buena noticia para ellos. Me alegro por ellos".

Por su parte, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, también habló sobre el retorno de su excompañero en Mercedes y del mexicano.

"Creo que han elegido a los tipos adecuados. Obviamente con Sergio también, tiene una gran experiencia. Así que ese conocimiento que ambos aportan de dos grandes equipos, creo, les ayudará a progresar más rápido", aseguró el inglés.