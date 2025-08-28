Gran Premio de Países Bajos: Horarios y canales para ver la próxima carrera de Fórmula 1

Más Información

regresa tras el parón veraniego que marcó la mitad de temporada. Los 20 pilotos de la parrilla se dan cita en el Circuito de Zandvoort para correr el Gran Premio de Países Bajos, donde Max Verstappen es local.

En medio del descanso, Cadillac sacudió el mundo de la máxima categoría del automovilismo al anunciar de manera oficial a sus pilotos para 2026: Valterri Bottas y Checo Pérez.

Esta noticia también fue el centro de atención en la conferencia de prensa previo al inicio de las prácticas, donde varios pilotos opinaron sobre el regreso de ambos a la parrilla.

Ahora, con las baterías recargadas, Oscar Piastri y Lando Norris vuelven al ruedo con la misión de seguir peleando por el primer lugar del campeonato de pilotos, que le corresponde al piloto australiano.

Los pilotos de McLaren han sido los protagonistas de esta mitad de temporada, ya que se han encargado 11 de las 14 carreras que se han corrido en esta primera parte de la campaña.

Max Verstappen, el piloto local de la fecha, parece haberse dado por vencido en la pelea por el título mundial, declarando que se estará enfocando en otras cuestiones.

"Intentaré en cada carrera ver qué oportunidades hay y qué más hay que aprender sobre el coche. Por supuesto, el año que viene pilotaremos un coche completamente diferente. Pero me gustaría aprender aún más sobre el coche para ver dónde se puede encontrar aún más rendimiento, para hacerlo un poco más fácil para nosotros."

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Países Bajos?

  • Práctica 1 / viernes 29 de agosto / 4:30 horas (CDMX) / F1TV, Fox Sports y Fox Sports Premium
  • Práctica 2 / viernes 29 de agosto / 8:00 horas (CDMX) / F1TV, Fox Sports y Fox Sports Premium
  • Práctica 3 / sábado 30 de agosto / 3:30 horas (CDMX) / F1TV, Fox Sports y Fox Sports Premium
  • Clasificación / sábado 30 de agosto / 7:00 horas(CDMX) / F1TV y Fox Sports Premium
  • Carrera / domingo 31 de agosto / 7:00 horas (CDMX) / F1TV y Fox Sports Premium

