F1: Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán fue conquistado por Max Verstappen, que firmó una espectacular carrera, liderando el 100% de las vueltas; consiguiendo la vuelta más rápida y la victoria, además de haber logrado la Pole Position en la clasificación.

McLaren vivió un terrorífico fin de semana, donde Oscar Piastri se quedó sin puntos y Lando Norris culminó en séptimo. La escudería inglesa también dejó escapar la posibilidad de sellar el Campeonato de Constructores, el cual lo tienen en la yema de los dedos.

En el podio también apareció Carlos Sainz de Williams, quien no se subía a uno desde que salió de Ferrari. El tercer puesto fue tomado por George Russell de Mercedes.

Sin duda el momento que marcó la carrera fue el choque de Oscar Piastri en el arranque de la misma, situación que le permitió a Norris recortar la distancia en el Campeonato de Pilotos.

THE TOP 10 IN BAKU 👀



A sensational result for Sainz and some stellar drives from Antonelli, Lawson and Tsunoda 👏👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z2cHQ8Sff8 — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Lando tenía en sus manos la posibilidad de acercar aún más a su compañero de equipo, pero su mal día en Bakú le negó esa oportunidad. Después de la carrera, el piloto inglés se colocó a 25 puntos del australiano, que sigue al mando a pesar de no sumar unidades.

Por su parte, el destacado estado de forma de Max Verstappen lo mantiene en el tercer puesto, a 69 puntos del liderato, una distancia considerable, pero que le permite soñar con una remontada.

¿Cómo marcha el Mundial de Pilotos de Fórmula 1?

1. Oscar Piastri 324

2. Lando Norris 299

3. Max Verstappen 255

4. George Russell 212

5. Charles Leclerc 165

6. Lewis Hamilton 121

7. Andrea Kimi Antonelli 78

8. Alexander Albon 70

9. Isack Hadjar 39

10. Nico Hülkenberg 37

11. Lance Stroll 32

12. Carlos Sainz Jr 31

13. Liam Lawson 30

14. Fernando Alonso 30

15. Esteban Ocon 28

16. Pierre Gasly 20

17. Yuki Tsunoda 20

18. Gabriel Bortoleto 18

19. Oliver Bearman 16

20. Franco Colapinto 0

21. Jack Doohan 0