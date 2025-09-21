Memes reaccionan a empate entre Monterrey y América

Este sábado, Rayados de Monterrey recibió al América en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, regalando un atractivo duelo que terminó empatado 2-2, y también dejó grandes memes.

El cuadro regio tuvo un gran primer tiempo, donde encontró sus dos anotaciones. Fidel Ambríz y Sergio Canales le dieron la ventaja a su equipo, pero eso no fue suficiente para evitar el resurgir de sus rivales en el tramo final del partido.

En la segunda parte del encuentro, América salió en busca de recortar distancias para meterse al partido, algo que les costó trabajo, pero que lograron en las instancias finales del juego.

Lee también: Arnulfo Castorena conquista medalla de oro en Mundial de Natación de Singapur 2025

Rodrigo Aguirre se encargó de poner el primero de las Águilas en el marcador, para hacer válida la "Ley del ex", y así acercar a su equipo al empate. El 2-2 llegó por parte de Ramón Juárez, que en un tiro de esquina le ganó en el salto al histórico Sergio Ramos para anotar de cabeza.

El empate del cuadro azulcrema despertó las reacciones en redes sociales, las cuales se llenaron de memes sobre lo sucedido en el Estadio BBVA.

Los mejores memes del Monterrey vs América

El América en estos momentos vs Rayados:



pic.twitter.com/Z6LsG7Kpz0 — El Licenciado | Apuestas (@ElLicenciadoT) September 21, 2025

Rayados y Canales vs América: 1-3-4 ( con final incluida)



Rayados es cliente actual del América y no pasa nada pic.twitter.com/FG1l6UtQeH — Coy Mendivil (@CoyMendivilA) September 21, 2025

Saint Maximin entrando al vestidor dispuesto a conectarle un vergazo a Kevin Álvarez y otro al orejas de milanesa. pic.twitter.com/h7Nm5CNeqJ — Campechame (@Campechame42) September 21, 2025

DONDE ESTÁ SAINT MAXIMIN???? DONDE ESTÁ LA BOMBA FRANCESA??? pic.twitter.com/Vy84myWkhQ — Fabián (@Fabianarvaztr2) September 21, 2025