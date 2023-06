¡En crisis! Aún sin Messi, el Inter de Miami está en el último lugar de la Conferencia Este en la MLS

El Inter Miami sigue sin ver la luz. A la espera de la llegada del argentino Lionel Messi y del español Sergio Busquets, el equipo de Florida fue arrollado 1-4 este sábado por el Philadelphia Union y se quedó colista en el Este tras siete derrotas consecutivas, en una jornada de la MLS en la que también cayeron el Los Ángeles FC y el Cincinnati, pero pudieron mantenerse líderes de sus respectivas conferencias.

No consigue levantarse el Inter Miami. Tanto Messi como Busquets, cuyo fichaje fue anunciado este viernes, no podrán debutar con el equipo antes del 5 de julio, cuando abra la sesión de mercado veraniego de la MLS, y es muy probable que su estreno no se produzca antes del 21 de julio en el partido de la Leagues Cup contra el Cruz Azul.

El club del que el británico David Beckham es copropietario vive momentos de gran entusiasmo fuera del campo, pero en el terreno de juego su futbol está muy lejos de ser competitivo.

En su visita al Philadelphia Union, que el año pasado perdió la final contra el Los Ángeles FC, el Inter Miami fue superado por completo y volvió a dar una muy pobre imagen defensiva.

Los goles del noruego Jakob Glesnes, el argentino Julián Carranza, el alemán Leon Flach y un tanto en propia meta del hondureño David Ruiz tumbaron a un Inter Miami que solo ganó cinco de sus 18 partidos del año.