Raúl Arias asegura que Jaime Lozano está desprotegido en la Selección Mexicana

A Raúl Arias no le pareció que en la FMF hayan puesto a Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana. Y no, no por sus capacidades, sino porque considera que lo aventaron al ruedo sin un cuerpo técnico que lo ayude a crecer y sobre todo a manejar la presión que hay en el banquillo del Tricolor.

"Muy mala decisión, porque si quieren ayudarlo, hay que ir protegiéndolo, cuidándolo, es un prospecto mexicano importante, pero hay que cuidarlo. Cómo lo protejes, lo protejes poniéndole un cuerpo técnico con gente de experiencia, que absorba esa presión y que lo ayude a que vaya programando su vida como técnico", dijo el técnico en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Arias señaló que por la juventud como estratega de Lozano, le puede ir en contra jugársela con su cuerpo técnico y no con uno que lleve nombres de experiencia: "No lo puedes meter ahí siendo joven a esa presión, no se me hace justo. Hay que armar un cuerpo técnico profesional".

El exmediocampista aprovechó para hacer una peculiar comparación al respecto: "Esto es como el covid, mataban al paciente antes de ingresarlo, acá es lo mismo, hoy lo mandan solo al frente. Hay nombres de quién puede llevar Jimmy, a Mejía Barón, a Enrique Meza, son personalidades que pueden protegerlo y cuidarlo".

Y al cuestionarle sobre si México está obligado a conquistar la Copa Oro, que arranca este fin de semana, Raúl apuntó: No creo que el objetivo deba ser ganar sí o sí, lo más importante es fortalecer su equipo de trabajo. Si se trabaja y se le cuida, sí está para dirigir la Copa del Mundo del 2026".