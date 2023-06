Inter Miami confirmó que Sergio Busquets acompañará a Lionel Messi como refuerzo

Hace unas semanas, el futbolista español Sergio Busquets anunció que abandonaría las filas de su amado club, del cual era capitán, el Barcelona. Ahora, el Inter Miami hizo oficial la llegada del mediocampista al equipo de David Beckham, donde acompañará al argentino Lionel Messi.

Sin lugar a dudas, la MLS está un paso por encima de las demás en cuanto a contrataciones se refiere. Tan solo el hecho de que el actual campeón del mundo, Lionel Messi, elija jugar en Miami después de una carrera longeva en el futbol europeo, es un logro histórico.

Desde luego, el astro argentino habrá recomendado la llegada de Busi, a quien presentaron con un video en redes sociales.

En dicho video, similar al que usaron para presentar a Messi, se muestran varias frases de directores técnicos o jugadores que halagan a un mediocampista.

"Si ves el juego, no lo ves a él. Si lo ves a él, no ves el juego completo" dijo en su momento Vicente del Bosque, "Uno de los mejores centrocampistas contra los que he jugado" afirmó Luka Modric, "Es el mejor pivote de los últimos 20 años y será uno de los mejores de la historia" aseguró su excompañero y exentrenador Xavi Hernández.

Finalmente, unas palabras de Juan Román Riquelme y Pep Guardiola le dan lugar a una cita de Lionel Messi, con quien esperan debutar en la Leagues Cup.

"En la cancha siempre con el 5, pero en realidad, como persona y como jugador, sos un 10".

