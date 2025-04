El 'Turco' Mohamed criticó el sistema de competencia de la Liga MX; "No hay descenso, no hay nada, no es serio"

La temporada regular del torneo Clausura 2025 de la Liga MX terminó y el súper líder fue el Toluca, que terminó con 37 puntos en el primer lugar, producto de 11 partidos ganados, 4 empates y solamente 2 derrotas. Sin embargo, al terminar el partido contra Cruz Azul, el director técnico de los Diablos, el 'Turco' Mohamed, arremetió contra el sistema de competencia del futbol mexicano.

En conferencia de prensa, el estratega argentino criticó la cantidad de equipos que clasifican a la fase final, la ausencia de ascenso y descenso, señaló la ventaja que supone no tener días de descanso y mantener el ritmo para aquellos que jueguen el Play-In y además, aseguró que la Liga MX se parece cada día más a la MLS.

"Para mi tienen que pasar 7 equipos nada más. El súper líder va a la semifinal y los otros seis compiten. No apuesto por 10 equipos, 12 equipos, realmente cada día nos parecemos más para el lado del norte. No hay descenso, no hay nada, todo es muy parecido. Yo pienso otra cosa, tienen que clasificar seis o de última ocho equipos, no 10, y esperar 15 días, el que juega el Play-In tiene más ritmo. Nosotros tenemos que esperar 18 días para volver a jugar. No es serio, pero bueno, seguramente lo habrán pensado detalladamente" declaró Mohamed.

¿TOLUCA ES EL MÁXIMO FAVORITO A GANAR EL CLAUSURA 2025?

Así mismo, el Turco habló sobre la confianza que tiene sobre su equipo de cara a la Liguilla, aunque reconoce que hay otros rivales fuertes como América y Cruz Azul.

"Hay muchos aspirantes. América, Cruz Azul, son equipos que vienen trabajando hace mucho tiempo de la misma manera pero bueno, nosotros vamos a estar ahí. Tenemos la posibilidad de cerrar en casa y antes de llegar a la final nos tienen que ganar, entonces eso es una ventaja para nosotros, sabiendo que con los empates pasamos" declaró.

