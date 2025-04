Efraín Juárez responde a críticas por "querer ser" como Javier Aguirre; "No quiero parecerme a nadie"

Este sábado los Pumas perdieron en su visita a los Tigres en el estadio Universitario, pero de todas formas, gracias al empate del Guadalajara en el Clásico Tapatío, clasificaron a la fase final para jugar el Play-In, gracias a la diferencia de goles que los separaba de Chivas. Al final del partido, Efraín Juárez atendió a los medios de comunicación y le respondió a quienes lo critican por "imitar" las actitudes de Javier Aguirre.

Después de defender la clasificación de Pumas a pesar de la derrota, al asegurar que clasificaron por méritos propios y no por el resultado de Chivas, el estratega mexicano fue cuestionado sobre su presente y cómo se encuentra en su primera experiencia como director técnico.

"Es la primera vez que alguien me pregunta cómo estoy. Bien, feliz. Estoy donde quiero estar, en el club de mis amores. De estar en una etapa hermosa como mi primera etapa como entrenador, que todo mundo sabe cómo fue el resultado y hoy estoy con muchas ganas, mucha ilusión, muy motivado porque veo momentos y segmentos donde veo lo que quiero de mi equipo" respondió en primera instancia.

"Como persona bien, tranquilo, centrado. A veces dicen que no, que digo groserías, que me quiero parecer a alguien más, pero no, no me quiero parecer a nadie. Soy Efraín Juárez, campeón en la MLS, Colombia, Bélgica, y a ver qué pasa en México. Ojalá que nos alcance. No quiero parecerme a nadie, soy Efraín Juárez, un puma que representa y trata de representar bien a su club y a su institución" concluyó.

Este último comentario surge a raíz de las comparaciones en redes sociales por distintos usuarios que aseguran que, en sus conferencias de prensa o entrenamientos, Efraín Juárez intenta adoptar las mismas formas de comunicar que el entrenador de la Selección Mexicana.

