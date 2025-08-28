David Patiño revela que en Centroamérica ven a los entrenadores mexicanos como arrogantes

México es visto como el hermano mayor para muchas naciones de Centroamérica. Pero, en lo que a futbol se refiere, lo carnal se pierde y comienza la enemistad.

Cientos son las historias de visitas de equipos mexicanos (Selección y clubes) a Centroamérica que comienzan y terminan con agresiones, pero con el técnico tricolor que pisa esos lares es diferente.

“La gente ve al técnico, al jugador mexicano, como alguien fuerte, que viene a enseñar, y sí, nos ven como arrogantes, para qué negarlo”, menciona el técnico del Victoria, David Patiño.

Pero la experiencia personal del exentrenador de los Pumas es diferente: “Me han recibido con mucha amabilidad, con mucho respeto. Es verdad que hay rivalidad, pero también hay hermandad cultural. Ha sido una gran experiencia, la experiencia de conocer a muchas personas. Me he encontrado gente de bien que me ha apoyado en todo”.

Por lo vivido, Patiño llevó a trabajar este torneo a su preparador físico de confianza: “El profesor Lalo Martínez ya está conmigo”, al igual que dos jugadores mexicanos, “Luis Franco [volante ofensivo] y Yair Delgadillo [delantero centro]. Ellos han tenido la valentía de abrirse paso fuera de México”. Édgar Luna Cruz