Más Información

Manuel 'Superman' Vázquez pelea por los de abajo

Manuel 'Superman' Vázquez pelea por los de abajo

David Patiño revela que en Centroamérica ven a los entrenadores mexicanos como arrogantes

David Patiño revela que en Centroamérica ven a los entrenadores mexicanos como arrogantes

David Patiño fue a Honduras para dejar la comodidad

David Patiño fue a Honduras para dejar la comodidad

David Patiño ve falta de confianza de los dirigentes en el director técnico mexicano

David Patiño ve falta de confianza de los dirigentes en el director técnico mexicano

Horario y canales para ver EN VIVO a Renata Zarazúa en el US Open 2025; este jueves 28 de agosto

Horario y canales para ver EN VIVO a Renata Zarazúa en el US Open 2025; este jueves 28 de agosto

México es visto como el hermano mayor para muchas naciones de Centroamérica. Pero, en lo que a futbol se refiere, lo carnal se pierde y comienza la enemistad.

Cientos son las historias de visitas de equipos mexicanos (Selección y clubes) a Centroamérica que comienzan y terminan con agresiones, pero con el técnico tricolor que pisa esos lares es diferente.

“La gente ve al técnico, al jugador mexicano, como alguien fuerte, que viene a enseñar, y sí, nos ven como arrogantes, para qué negarlo”, menciona el técnico del Victoria, David Patiño.

Pero la experiencia personal del exentrenador de los Pumas es diferente: “Me han recibido con mucha amabilidad, con mucho respeto. Es verdad que hay rivalidad, pero también hay hermandad cultural. Ha sido una gran experiencia, la experiencia de conocer a muchas personas. Me he encontrado gente de bien que me ha apoyado en todo”.

Por lo vivido, Patiño llevó a trabajar este torneo a su preparador físico de confianza: “El profesor Lalo Martínez ya está conmigo”, al igual que dos jugadores mexicanos, “Luis Franco [volante ofensivo] y Yair Delgadillo [delantero centro]. Ellos han tenido la valentía de abrirse paso fuera de México”. Édgar Luna Cruz

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios