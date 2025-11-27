Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Los protagonistas de este jueves son Chivas y Cruz Azul, quienes se miden en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX. Este cruce representa, para algunos, el juego más parejo de esta fase y hoy vive su primer capítulo.

Gabriel Milito enfrenta su primera Liguilla, a la cual accedió de forma directa, por lo que su campaña debut en el futbol mexicano va desenvolviéndose de gran manera. El cierre de su equipo fue excepcional, ganando siete de los últimos ocho juegos de la fase regular, por lo que lograron colarse como el sexto de la clasificación.

Chivas arriba a este duelo con tres bajas considerables: Miguel Tapías, Diego Campillo y Leonardo Sepúlveda, todos ellos por estar en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Alan Pulido y Cade Cowell tampoco aparecen en la convocatoria para este duelo, pero por motivos técnicos.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDOOO! 🔥



¡EL REBAÑO SAGRADO ESTÁ DE VUELTA Y BUSCARÁ TOMAR LA VENTAJA EN LOS CUARTOS DE FINAL! 🐐



🗣️ ¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DANDO SU PODER A LOS ROJIBLANCOS! 🇦🇹

Por su parte, Nicolás Larcamón llega con un poco de presión tras haber caído 2-3 frente Pumas en el último juego de la temporada regular, perdiéndose la posibilidad de ser líderes de la clasificación.

Cruz Azul tiene a su favor que en el duelo de la Jornada 7 de fase regular vencieron 1-2 al Rebaño Sagrado, jugando como visitantes, algo que buscarán repetir esta noche.

Chivas vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO cuartos de final HOY?