En su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Sergio Pérez revivió viejas rencillas con Liam Lawson de Racing Bulls durante la carrera del Gran Premio de Australia 2026, momento que se viralizó en cuanto ocurrió el suceso.

La enemistad entre el veterano piloto y el neozelandés comenzó hace dos años, en la temporada 2024, cuando Checo estaba en Red Bull y el kiwi en la filial del equipo austriaco. En un par de carreras tuvieron varios roces e incluso el joven de 22 años, en ese entonces, pedía una oportunidad en el asiento del mexicano para mostrar su talento.

Durante la vuelta 15 en el Circuito de Albert Park, el mexicano preguntó a su ingeniero quién venía detrás de él y al escuchar que era Lawson, comenzó a defender su posición ante los ataques del volante que solamente estuvo dos carreras en Red Bull.

¿Qué dijo Lawson sobre Checo Pérez?

Una vez finalizada la carrera, Liam Lawson despotricó contra el mexicano, asegurando que él sigue sin superar lo sucedido en temporadas pasadas.

"Quiero decir, dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante", expresó.

En ese roce se registró un pequeño contacto entre ambos pilotos, pero el propio Lawson aseguró que no hubo nada ilegal, aunque subrayó la la agresividad del tricolor.

"No fue nada ilegal, él simplemente fue agresivo".

¿Cuál fue la respuesta de Checo Pérez hacia Lawson?

Por su parte, el volante de Cadillac fue sencillo en su respuesta. "Quiero decir, para mí solo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir"