Julián Quiñones marca doblete y se adueña de la tabla de goleo en Arabia Saudita

Resultado: Tigres vence a Monterrey en el Clásico Regio con agónico gol de André-Pierre Gignac

Enner Valencia rescata a Pachuca ante Puebla y le da tres puntos valiosos en el estadio Hidalgo

Greta Espinoza tras victoria de la Selección Mexicana Femenil ante Brasil: No nos ponemos techo

André Jardine explica por qué mandó a la banca a Luis Ángel Malagón; Rodolfo Cota seguirá titular de la Liga MX

Cuando parecía que el empate estaba sentenciado en el estadio Hidalgo, apareció Enner Valencia para despejarlo todo.

Con un cabezazo a tres minutos del final, el delantero ecuatoriano firmó la victoria 2-1 del Pachuca sobre el Puebla en un partido que pasó de la calma al drama en cuestión de minutos.

Los Tuzos llegaron instalados en la parte alta de la tabla con 17 puntos y la posibilidad de escalar posiciones, mientras que la Franja buscaba un triunfo que lo metiera de lleno en la pelea por los primeros ocho lugares.

El partido arrancó con ritmo tranquilo, con más voluntad que puntería. Pachuca tomó la iniciativa desde los primeros minutos, con disparos lejanos de Kenedy y Oussama Idrissi que inquietaron, pero no vencieron al arco poblano.

Al minuto 20, los Tuzos se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Carlos Sánchez. Aun con inferioridad numérica, Pachuca mantuvo el control del partido. El Puebla intentó aprovechar el hombre de más, pero careció de claridad y el marcador se mantuvo en cero en la primera mitad.

El descanso trajo movimiento en las bancas y también en el marcador. Al 74’, Víctor Guzmán rompió el cero con un disparo que terminó colándose al centro de la portería. El Hidalgo celebraba… pero todavía faltaba historia.

El Puebla respondió rápido. Al 78’, Rodrigo Pachuca apareció en un tiro de esquina y, con un certero cabezazo, empató el encuentro y silenció, momentáneamente, a la afición local.

Cuando todo apuntaba a la repartición de puntos, Pachuca encontró su recompensa. Al minuto 87, Brian García mandó un centro preciso al área y Enner Valencia se elevó para conectar un cabezazo potente que terminó en la red.

El Hidalgo explotó, pero antes sufrió un susto. Al 94', Alexis Canelo, de la Franja, remató con la derecha desde fuera del área y mandó la pelota a la meta contraria.

Gol, pero, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por una falta previa.

Se salvaron los Tuzos que sumaron tres puntos en la Fecha 10.

