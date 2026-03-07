Cuando parecía que el empate estaba sentenciado en el estadio Hidalgo, apareció Enner Valencia para despejarlo todo.

Con un cabezazo a tres minutos del final, el delantero ecuatoriano firmó la victoria 2-1 del Pachuca sobre el Puebla en un partido que pasó de la calma al drama en cuestión de minutos.

Los Tuzos llegaron instalados en la parte alta de la tabla con 17 puntos y la posibilidad de escalar posiciones, mientras que la Franja buscaba un triunfo que lo metiera de lleno en la pelea por los primeros ocho lugares.

El partido arrancó con ritmo tranquilo, con más voluntad que puntería. Pachuca tomó la iniciativa desde los primeros minutos, con disparos lejanos de Kenedy y Oussama Idrissi que inquietaron, pero no vencieron al arco poblano.

Lee También Cruz Azul se aprovecha de un vulnerable Atlético San Luis y le pasa por encima para seguir como superlíder

Al minuto 20, los Tuzos se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Carlos Sánchez. Aun con inferioridad numérica, Pachuca mantuvo el control del partido. El Puebla intentó aprovechar el hombre de más, pero careció de claridad y el marcador se mantuvo en cero en la primera mitad.

El descanso trajo movimiento en las bancas y también en el marcador. Al 74’, Víctor Guzmán rompió el cero con un disparo que terminó colándose al centro de la portería. El Hidalgo celebraba… pero todavía faltaba historia.

Lee También Resultado Liga MX: América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha

El Puebla respondió rápido. Al 78’, Rodrigo Pachuca apareció en un tiro de esquina y, con un certero cabezazo, empató el encuentro y silenció, momentáneamente, a la afición local.

Cuando todo apuntaba a la repartición de puntos, Pachuca encontró su recompensa. Al minuto 87, Brian García mandó un centro preciso al área y Enner Valencia se elevó para conectar un cabezazo potente que terminó en la red.

El Hidalgo explotó, pero antes sufrió un susto. Al 94', Alexis Canelo, de la Franja, remató con la derecha desde fuera del área y mandó la pelota a la meta contraria.

Gol, pero, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por una falta previa.

Se salvaron los Tuzos que sumaron tres puntos en la Fecha 10.