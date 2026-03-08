Javier Aguirre visita a Álvaro Fidalgo; lo evalúa rumbo al Mundial de 2026

Más Información

El , equipo en el que milita Álvaro Fidalgo, vivió un domingo para el olvido tras caer 2-0 ante el Getafe en un duelo que evidenció las carencias del conjunto verdiblanco.

Apenas unos días después de rescatar un empate en casa frente al Sevilla, la escuadra bética no logró mantener el impulso y terminó recibiendo un duro golpe en la Jornada 27 de LaLiga.

La derrota dejó sensaciones preocupantes en un equipo que buscaba estabilidad y que, en cambio, salió del Coliseum Alfonso Pérez con más dudas que respuestas.

Más allá del resultado, algo que no pasó desapercibido durante el partido fue la presencia de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, quien fue captado por la televisión siguiendo de cerca el desempeño de Álvaro Fidalgo.

La visita de Aguirre —quien desde un inicio ha contemplado la posibilidad de sumar al ex jugador del América al Tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2026— tomó fuerza con las imágenes del técnico en la tribuna. Su gira por Europa tiene como objetivo reunirse y observar de primera mano a los futbolistas mexicanos que militan en el Viejo Continente.

Fidalgo, considerado el nuevo referente mexicano del Real Betis, disputó 61 minutos en los que se mostró participativo y con intención de ayudar a su equipo, aunque no pudo evitar la derrota.

Javier Aguirre en el palco del Coliseum para observar al jugador del Betis Álvaro Fidalgo - Foto: EFE
Javier Aguirre en el palco del Coliseum para observar al jugador del Betis Álvaro Fidalgo - Foto: EFE

