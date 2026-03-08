Julián Quiñones marca doblete y se adueña de la tabla de goleo en Arabia Saudita

La Saudi Pro League vive una campaña llena de emociones gracias al aporte de grandes nombres internacionales y al ascenso meteórico de un representante azteca: Julián Quiñones.

El delantero del Al-Qadisiyah firmó una actuación destacada en el triunfo por 4-1 ante Al-Kholood, donde marcó un doblete que lo llevó a sumar 24 goles en la temporada y a compartir la punta de la tabla de goleadores.

El primer tanto llegó apenas al minuto 2, cuando Quiñones aprovechó un rebote en el área para definir con frialdad y abrir el marcador. Minutos más tarde, al 27', amplió la ventaja con un remate potente y colocado que dejó sin opciones al portero rival.

Aunque buscó el triplete en la segunda mitad, la zaga adversaria frustró sus intentos posteriores, pero su influencia resultó clave para el dominio del equipo.

Este rendimiento no solo resalta por las cifras, sino por la calidad y el oportunismo que muestra el jugador en cada partido. Su presencia constante en zona de definición genera temor en las defensas contrarias y obliga a ajustes tácticos desde el arranque.

Con este doblete, Quiñones demuestra su calidad ofensiva en un Al-Qadisiya que acumula una racha invicta de 16 encuentros.

Su explosión en Arabia Saudita llega en el mejor escenario posible, con el Mundial 2026 en el horizonte, donde su forma actual lo perfila como opción prioritaria para el tridente ofensivo de la Selección Mexicana.

