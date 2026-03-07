Greta Espinoza tras victoria de la Selección Mexicana Femenil ante Brasil: No nos ponemos techo

Más Información

El increíble triunfo de sobre Brasil en el estadio Ciudad de los Deportes, se coloca dentro de los momentos más destacados del Tri en su historia y Greta Espinoza es consciente de eso.

Ante poco más de 24 mil asistentes, el Tricolor se encargó de firmar uno de sus mejores resultados en la etapa de Pedro López, algo que emocionó a la zaguera mexicana.

"Lo vivimos al máximo. Toda deportista quiere vivir los partidos así, con la afición, en un estadio lleno y llevándonos la victoria. Esto es solo un pasito y estoy contenta con el trabajo de mis compañeras.”

Durante estos últimos años, el cuadro nacional ha derrotado a Estados Unidos y empatado ante Canadá, dos potencias del balompié femenil, y ahora sumaron una victoria frente a la sexta mejor selección del mundo.

Ante este panorama, Greta comparte que aún tienen para dar más.

“No nos queremos poner techo. No fue un rival fácil, sufrimos el partido, pero supimos trabajarlo y sabemos que así habrá muchos partidos y tenemos que sacar el resultado sea como sea”.

Por su parte, Charlyn Corral reconoció que este duelo estará por siempre en la memoria de ella y sus compañeras que estuvieron presentes en este inolvidable triunfo.

“Son juegos que al final se quedan en la memoria. El apoyo de la gente, la lucha y las ganas hicieron que sacáramos el resultado”, compartió la histórica delantera.

La experimentada atacante aseguró que en su ingreso a la cancha se sintió como nunca lo había hecho, con escalofríos y con una emoción indescriptible al escuchar la ovación de la afición en el inmueble.

