Rebeca Bernal aún ve desdén hacia las futbolistas mexicanas en el extranjero

Rebeca Bernal y Jacqueline Ovalle se colocan como grandes referentes de la Selección Mexicana Femenil, así como para el futbol nacional. Ambas jugadoras se consolidaron en la Liga MX y después decidieron dar el salto a la NWLS de Estados Unidos.

Aunque la futbolista mexicana comienza a ser vista como una de calidad y el balompié nacional continúa en crecimiento, la defensora del Washington Spirit asegura que todavía existen prejuicios.

“Desde mi experiencia, éramos jugadoras importantes en México, cada una para nuestros equipos. Pero cuando emigras y llegas a otra Liga, a mí me ha tocado vivir que todavía internacionalmente, llegan a ver a la jugadora mexicana hacia abajo. Al final, yo era consciente que iba a dejar mi rol importante en un equipo para ser una jugadora más e intentar ganarme un lugar”, compartió Bernal.

Bajo ese contexto, la capitana del Tricolor acepta que deben trabajar para seguir colocando a jugadoras en las Ligas de mayor nivel y así elevar la percepción que se tiene sobre sus connacionales.

“Ese es el reto, trabajar para representar a mi país, decir ‘la jugadora mexicana tiene mucha calidad’, lo hemos demostrado ante selecciones importantes que dicen, ‘México tiene calidad’. Tenemos que trabajar más para ser titulares en una Liga importante”, dijo. Alberto Vargas Valdivia.

