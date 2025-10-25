Carlos Slim Domit: Cadillac y Checo tendrán que cubrir su curva de aprendizaje en F1

El empresario mexicano Carlos Slim Domit habló sobre lo que será ver al piloto mexicano en la nueva escudería americana que llegará a la máxima categoría en 2026, aceptando que Sergio 'Checo' Pérez llega en buen momento a lo que será su última etapa en el serial.

"Él quería un proyecto que lo motivara y retara, y pudiendo regresar a Fórmula 1 construyendo un equipo nuevo desde cero con una marca tan relevante como Cadillac buscando armonizarlo, creo que para esta etapa de conclusión y consolidación de su carrera es un reto muy bonito”, comentó.

Sin embargo, Slim Domit reconoce que tendrán que cubrir su curva de aprendizaje dentro de la F1: “Lo importante es la combinación que se está haciendo, tienes a uno de los mejores pilotos que hemos tenido en la historia y que ha sido sido muy bueno desarrollando equipos intermedios combinado ahora con una marca del General Motors, en donde verlo nuevamente de regreso, el poder estar acompañándolo es una consolidación de su trayectoria de manera muy positiva”.

“En Cadillac están muy entusiasmados con él, trabajando a contracorriente para estar listos. La forma en la que se están integrando ha sido muy buena y creo que vamos a ver un proyecto muy bien articulado”, subrayó el Presidente del Consejo de Administración de América Móvil y Grupo Carso.

Sobre los 10 años del Gran Premio de México en donde el grupo empresarial que representa ha sido pieza clave, destaca: “Ha valido mucho la pena no sólo el tema de la carrera sino la forma en la que se proyecta la imagen de México este fin de semana. No ha sido causal que el México GP haya sido tantas veces consecutivas nombrado el mejor del calendario, eso ha sido también por la hospitalidad de los mexicanos y siempre poder poder presentarle a la gente este Gran Premio es un orgullo”.