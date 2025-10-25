Los días para realizar las últimas prácticas libres y la calificación de cada Gran Premio siempre dejan recuerdos imborrables en la historia de la Fórmula 1, y en México varios momentos se han quedado en el recuerdo. A continuación te presentamos cinco de estas historias.

Ayrton Senna logra la pole en 1986

El piloto brasileño en su tercer año en la F1 logró ubicarse en el tope de la calificación al mando del Lotus 98T equipado con motor Renault. Fue relevante porque el Gran Circo regresaba a nuestro país de nueva cuenta tras 16 años ausente, marcando para Senna la primera pole de esta nueva etapa del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vettel en Ferrari toma la pole position por 86 milésimas en 2017

El piloto alemán en la escudería italiana le quitó la pole position a un veinteañero Max Verstappen en Red Bull. Cuando el neerlandés estaba por convertirse en el piloto más joven en lograr una pole en F1, Vettel la tomó en la última vuelta de calificación con margen prácticamente de un parpadeo. Al día siguiente Max ganó la carrera y Sebastián terminó fuera del podio en cuarto sitio.

Ayrton Senna dominó el fin de semana en tierra mexicana (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

Ricciardo arrebata la pole a Verstappen en 2018

El sábado de Gran Premio de México de este año significó un agarrón entre los de Red Bull, el piloto de la amplia sonrisa Daniel Ricciardo y Max Verstappen. Cuando el neerlandés había marcado la pauta durante las prácticas previas, el australiano sorprendió a todos con un gran tiempo de 1:14.759, superando a su coequipero por una mínima diferencia. Para Ricciardo representó su última pole en la máxima categoría, aunque poco le duró el gusto pues el domingo retiró su coche a pocas vueltas del final.

Sergio Pérez queda fuera de la Q1 de 2024

En su último año con la escudería austriaca, “Checo” quedó fuera de la clasificación del sábado apenas en la primera instancia ubicándose en el lugar 18, generando gran decepción en los fanáticos. Los frenos de su Red Bull, el RB20, nunca lograron responderle. Al final fue un amargo fin de semana para el de Jalisco que sólo pudo escalar al lugar 17.

Récord de asistencia para un sábado en 2024

El Gran Premio de México tuvo el año pasado 142 mil 951 personas presentes en las gradas, lo que representó un récord de asistencia para el día previo a la carrera, el cual prevalece al día de hoy.