Más Información

Carlos Slim Domit habló sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull: "No lo veo como una injusticia"

Carlos Slim Domit habló sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull: "No lo veo como una injusticia"

Liga MX: Rayados de Monterrey vs FC Juárez - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: Rayados de Monterrey vs FC Juárez - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: Mazatlán vs Santos Laguna - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: Mazatlán vs Santos Laguna - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

La Liga de España cancela el partido del Barcelona en Miami por presión interna

La Liga de España cancela el partido del Barcelona en Miami por presión interna

Pato O'Ward está confirmado para correr en el Gran Premio de México

Pato O'Ward está confirmado para correr en el Gran Premio de México

Este año el Gran Premio de México no contará con Checo Pérez en la parrilla, pero los aficionados esperan con ansias su debut con Cadillac, al igual que , presidente del Consejo de Administración de América Móvil y parte fundamental en la carrera del tapatío.

En entrevista en el podcast ‘Fórmula de 2’, Slim Domit habló sobre la salida de Checo de Red Bull y respaldó su llegada a la escudería estadounidense.

Lee también

Sobre la polémica salida del equipo austriaco, Slim Domit confesó que “no lo veo como una injusticia. Fue algo que pasó y que obligó a mirar hacia adelante. De hecho, fue positivo. Sirvió para contrastar los problemas de desarrollo del coche que Checo había señalado. Si se hubiera quedado sin poder rendir,su carrera habría quedado muy lastimada”.

De cara al nuevo reto que enfrentará al frente de Cadillac, aseguró que “Checo fue subcampeón del mundo y bicampeón de constructores. No tiene nada que demostrar. Su reto ahora es construir un equipo y llevarlo al desarrollo. Es un líder natural, y eso es lo que Cadillac necesitaba para empezar con fuerza”.

Lee también

Sin embargo, dejó en claro que el primer año será de aprendizaje, sin demasiados éxitos para el nuevo equipo del Gran Circo.

“Va a ser una curva de aprendizaje difícil, con frustraciones y momentos duros, pero el entusiasmo está. Este es el tipo de proyecto que puede sorprender al mundo si se mantiene el compromiso y la constancia. Checo recuperó algo que había perdido: tiempo con su familia, tranquilidad personal y motivación. Volvió porque ama este deporte. Y quiere irse amándolo”, concluyó el empresario.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS