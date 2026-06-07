Buenos Aires, 7 jun (EFE).- Decenas de miles de seguidores de Carlos "Indi"' Solari comenzaron este domingo a despedir al músico argentino en una ceremonia pública en el polideportivo José María Gatica, donde una multitud forma filas de más de 35 cuadras mientras continuaban llegando fanáticos desde distintos puntos del país.

Varios seguidores realizaron una vigilia desde la noche del sábado en los alrededores del complejo deportivo de la localidad bonaerense de Avellaneda y, cuando las puertas se abrieron a las 11.00 hora local (14.00 GMT), la fila para despedir al artista ya superaba los 3,5 kilómetros de extensión.

A lo largo de varias cuadras, grupos de seguidores aguardaban su turno con banderas, remeras con la imagen del 'Indio' y parlantes, algunos de gran tamaño, desde los que sonaban canciones de su banda emblema, "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", y de su etapa como solista.

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Entre quienes aguardaban para ingresar se encontraba Vanesa Chave, de 48 años, que llegó junto a tres amigas y llevaba una bandera con la imagen del músico.

"Desde muy chica escucho al Indio, tendría unos 15 años cuando lo conocí por una prima. La verdad es que no sé si la gente sabe lo que es el Indio y lo que genera. Nunca se reconoció del todo la cultura que él transmite, un mensaje que ayudó mucho a una generación", dijo a EFE.

"El Indio trajo un amanecer a la música. Escuchábamos una música bastante básica y evolucionamos. Ahora hay generaciones más evolucionadas por su música", agregó.

La familia del músico destacó este domingo, a través de la cuenta oficial de Instagram de Solari, que los seguidores están "peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas".

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"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron los familiares, que ya habían anticipado este sábado que la ceremonia se extendería "hasta que haga falta" e incluso podría prolongarse durante varios días debido a la magnitud de la convocatoria.

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También esperaba en la fila Luis Relinque, un pensionado de 76 años, quien destacó la vigencia del legado del cantante.

"Vengo porque lo escuché toda la vida. Tengo un hijo de 48 años que lo sigue escuchando y lo va a seguir escuchando. Los cantantes no mueren", afirmó.

"Era un filósofo, me representaba. Me emociona toda esta gente joven", añadió señalando a los seguidores que cantaban a su alrededor, en un ambiente de celebración.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria ante la asistencia masiva. Según informaron fuentes oficiales, entre 700 y mil 500 efectivos policiales participan del dispositivo, junto con ambulancias, postas médicas y personal de salud.

La despedida se produce dos días después de la muerte de Solari, ocurrida el viernes a los 77 años en su vivienda a las afueras de Buenos Aires.

Según informó la Fiscalía General de Morón, los resultados preliminares de la autopsia determinaron que el músico falleció a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de origen no traumático mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda.

Fundador de 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota' junto al guitarrista Eduardo 'Skay' Beilinson en la década de 1970, Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

Su último recital, realizado en 2017 en la ciudad bonaerense de Olavarría, reunió a unas 300 mil personas en la mayor convocatoria registrada por un espectáculo musical en Argentina.

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