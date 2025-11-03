Cardinals vs Cowboys: Horario y canales para ver EN VIVO el Monday Night Football, HOY, lunes 3 de noviembre

Este lunes culminará la novena semana de la temporada 2025 de la NFL, lo que marca el inicio de la segunda mitad de la campaña. Los Cowboys de Dallas recibirán a los Cardinals de Arizona en este Monday Night Football en el que buscan poner fin a una larga racha negativa.

El conjunto que hoy dirige Brian Schottenheimer tiene tres derrotas consecutivas ante Arizona y jamás han vencido a los Cardinals en el AT&T Stadium, desde su apertura en 2009. La última victoria de los Cowboys como local ante los Cardinals data del 2005 en el Texas Stadium, del condado texano de Irving.

Dallas está viviendo una temporada por demás irregular en 2025 en donde no puede encontrar consistencia. Los Cowboys no han podido hilar dos victorias consecutivas (ni derrotas), salvo por la Semana 4 cuando empataron ante los Packers, el equipo de la Estrella Solitaria solo alterna victorias y derrotas entre semanas.

Tras perder ante los Broncos de Denver, los Cowboys llegan al compromiso con el orgullo herido y las cinco derrotas consecutivas de los Cardinals en 2025 hacen pensar que esta noche pudieran vencer por primera vez, en el Palacio de Jerry Jones, a los emplumados del Oeste de la Conferencia Nacional.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Monday Night Football entre los Cardinals de Arizona y los Cowboys de Dallas?

El cierre de la Semana 9 de la NFL tendrá transmisión a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Cardinals vs Cowboys