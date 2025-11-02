NFL: Seahawks aplasta a Commanders en el Sunday Night Football de la semana 9

Este domingo los Seahawks de Seattle aplastaron a los Commanders de Washington (38-14) en el partido estelar de la semana 9.

Los Commanders fueron humillados en casa desde el primer cuarto, donde no anotaron puntos. Para el final de la primera mitad, el partido estaba liquidado.

Sam Darnold lanzó para 330 yardas, 4 pases de anotación y solamente una intercepción, con Tory Horton con dos anotaciones.

Por su parte, Jayden Daniels, quien sufrió una lesión, lanzó para 153 yardas y una anotación.

Así, Seattle se coloca en la cima de su división con 6 victorias y 3 derrotas, mientras Washington se mantiene en el tercer lugar de la suya con 3 victorias y 6 derrotas.