Cam Little de los Jaguars de Jacksonville rompió el domingo un récord de la NFL al patear un gol de campo de 68 yardas al final de la primera mitad contra los Raiders de Las Vegas.

Justin Tucker tenía el récord anterior, con un gol de campo de 66 yardas en 2021 que le dio a los Ravens de Baltimore una victoria de 19-17 sobre los Lions de Detroit.

Mientras que la patada de Tucker golpeó el travesaño, la patada de Little pasó libre entre los postes.

Lee también: Sebastián Abreu revela cuándo volverá a jugar Gilberto Mora y niega que los Xolos dependan de él

Little llegó al juego habiendo fallado tres de sus últimos cuatro intentos de gol, incluyendo un intento de punto extra, pero los entrenadores de los Jaguars insistieron en que tenían fe en el profesional de segundo año, quien logró un gol de 70 yardas en la pretemporada.

CAM LITTLE JUST KICKED THE LONGEST FG IN NFL HISTORY! 68 YARDS! pic.twitter.com/WGZb6O9xhX — NFL (@NFL) November 2, 2025

Su récord personal anterior era de 59 yardas el 17 de noviembre de 2024, contra los Lions.

Lee también: Efraín Juárez sobre la protesta de la afición de Pumas: “Entiendo su malestar y lo respeto”

Perdiendo 6-0, los Jaguars comenzaron en su propia yarda 31 con 28 segundos restantes en la mitad y avanzaron 19 yardas en tres jugadas. Trevor Lawrence detuvo el reloj en el medio del campo para preparar a Little para el gol de campo que rompió el récord.

Little añadió un gol de campo de 33 yardas con 9:53 restantes en el tercer cuarto para empatar el juego a 6-6.