Guadalajara.— La Selección Mexicana ganó más que tres puntos frente a Corea del Sur (1-0), en el segundo partido de la fase inicial en la Copa del Mundo. Aseguró el primer lugar del Grupo A y, por ende, mantendrá la localía, ya que jugará los dieciseisavos de final en el estadio Ciudad de México. El primer objetivo se cumplió.

Si había un lugar para romper la maldición que tenía la Selección Mexicana en Mundiales fuera del Coloso de Santa Úrsula era en el hogar del equipo que juega con puros mexicanos. Por primera vez en 24 años, el combinado nacional ganó dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo y —además— demostró que puede hacerlo sin mostrar su mejor versión.

Como sucedió contra Sudáfrica, un error de comunicación entre el portero rival y su defensa le abrió la puerta del gol a México.

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Esta vez, a Kim Seung-gyu se le escapó el balón de las manos, tras estrellarse con su central Lee Gi-hyuk, y Luis Romo (50’) solamente lo empujó hacia la red, para anotar su primer gol en la Copa del Mundo y hacer estallar al estadio. Sobre el final, el público ovacionó al Tala Rangel al atajar en la línea, de manera brillante y agónica, lo que pudo haber sido el empate coreano.

En su primer partido oficial en “la sede más mexicana”, el Tricolor mantuvo el invicto y la ilusión de hacer historia se mantiene firme. Finalmente, los 45 mil 522 aficionados que acudieron al estadio cambiaron los abucheos por festejos, al ritmo del Cielito Lindo.

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El siguiente sinodal será República Checa, en el estadio Ciudad de México, donde los dirigidos por Javier Aguirre buscarán ganar por primera vez en su historia los tres partidos de la primera etapa.

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