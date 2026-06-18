Luego de obtener un triunfo (1-0) más que valioso ante Corea del Sur, el rival más complicado al que se enfrentaría en la fase de grupos, México no sólo logró su pase a la siguiente instancia, sino que ganó confianza para su próximo partido.

La motivación es vital para que el Tricolor de Javier Aguirre afronte su último compromiso de la primera ronda y para que encare los dieciseisavos de la mejor manera posible.

“Sabíamos de lo importante que era ganar este partido para cerrar en nuestra casa, eso era importante porque la afición es un jugador más. El recibimiento que hemos tenido en Ciudad de México y en Guadalajara ha sido único y creo que les estamos respondiendo de buena manera; nos estamos partiendo el alma en cada minuto y en cada partido”, declaró Jorge Sánchez al término del encuentro.

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El lateral derecho tricolor también compartió su opinión sobre lo difícil que fue derrotar a los surcoreanos y reconoció que quieren “jugar mejor” y que “cada entrenamiento y cada día” se exigen al máximo para elevar su nivel.

“Fue muy complicado hoy (ayer) porque son un rival muy completo, vinieron a nuestra y vinieron con mucha personalidad a jugar, pero gracias a nuestro trabajo se logró dar un paso más y nos tocó llevarnos los tres puntos a casa, pero no hemos conseguido nada, hay que seguir con los pies sobre la tierra y seguir sumando puntos”, sentenció.

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El jugador del PAOK de Salónica de Grecia compartió que los dos juegos que han disputado, hasta el momento, no han sido nada sencillos, pero que analizarán lo que hicieron “bien y mal para trabajar el partido que sigue”.

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“Ha sido muy complicado cada partido y el que viene también lo será, pero está en nosotros seguir adelante, seguir con las ganas que tenemos. Sobre hasta dónde vamos a llegar, no sé, vamos día a día, vamos paso a paso y disfrutando cada momento, esforzándonos y, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, nos vamos a ir muy alto”, expresó Jorge Sánchéz.