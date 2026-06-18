La Selección Mexicana vivió una noche inolvidable en Guadalajara, donde el apoyo de su afición fue clave para impulsar a un equipo que respondió con carácter y determinación. En un partido intenso y disputado de principio a fin, el conjunto dirigido por Javier Aguirre supo mantener el orden y la paciencia para imponerse por la mínima diferencia (1-0) a una Selección de Corea del Sur que nunca dejó de ser peligrosa.

El momento decisivo llegó en la segunda mitad, cuando Luis Romo apareció para marcar el gol que desató la euforia en las gradas. Con esa anotación, el Tricolor no solo sumó tres puntos valiosos, sino que también aseguró el liderato del Grupo A, consolidando su buen arranque tras la victoria inicial. Además, el resultado le garantiza a México mantenerse en el Estadio Ciudad de México para la siguiente ronda, un factor que podría ser determinante en su camino dentro del torneo.

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La victoria no tardó en trasladarse al mundo digital, donde los aficionados celebraron con entusiasmo a través de redes sociales. Memes, mensajes de apoyo y muestras de orgullo inundaron las plataformas, reflejando la conexión entre el equipo y su gente en una noche que quedará marcada como uno de los grandes momentos del Tricolor en esta Copa del Mundo.

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