En un Mundial donde los resultados sorpresas se han dado desde la jornada 1, los héroes también han sido los menos esperados. Tras la victoria (1-0) de México sobre Corea del Sur, el MVP fue un elemento inesperado.

Luis Romo salió del Estadio Guadalajara con el trofeo que le otorgan al mejor jugador del partido, luego de su plausible partido y de su gol que significó el tanto del triunfo.

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El mediocampista de las Chivas tuvo su primera titularidad en esta Copa del Mundo y cumplió entre críticas y cuestionamientos para Javier Aguirre, quien lo mandó de inicio en el que para muchos era el partido más complicado para México en la Fase de Grupos.

"Los sueños hay que perseguirlos. Cuando se cumple un objetivo hay que disfrutar. Era el sueño de la vida y siempre trabajamos por él. Son los objetivos", declaró el surgido de Querétaro luego del triunfo tricolor.

Después de Qatar 2022, la espina de muchos en aquella justa era trascender en esta Copa del Mundo, por ahora, ha cumplido el objetivo de avanzar como líderes a la ronda de dieciseisavos de final. El camino todavía no termina y falta un choque más, el miércoles ante Chequia en el estadio Ciudad de México.

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"Nosotros siempre soñamos en grande. Qué mejor motivación que terminar como líderes del grupo con tres victorias y dejar nuestro nombre en la historia de este Mundial. Vamos paso a paso, pero claro que podemos soñar", aseveró Romo.

Desde su llamado, y ahora su titularidad ante Corea del Sur, las críticas lo señalaron, pero el volante nacional dejó un claro mensaje para todos: nadie va a romper lo que hemos formado adentro.