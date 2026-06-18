Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y el debate en torno a la portería de la Selección Mexicana, Raúl "Tala" Rangel ha dado un golpe de autoridad en plena Copa del Mundo. El guardameta rojiblanco, que llegó al torneo rodeado de cuestionamientos, ha respondido dentro del terreno de juego.

Ante Corea del Sur, Rangel volvió a ser elegido por Javier Aguirre y no desaprovechó la oportunidad. Seguro bajo los tres palos, atento en las jugadas de mayor peligro y con personalidad en los momentos clave, el arquero de Chivas firmó una actuación que terminó por inclinar la balanza a su favor del Tricolor.

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El momento más determinante del encuentro llegó después del gol de Luis Romo. Con la presión de Corea del Sur al máximo en la recta final, Raúl Rangel se convirtió en figura al minuto 83 con una espectacular doble atajada sobre la línea, una intervención que sostuvo la ventaja y silenció cualquier intento de reacción del conjunto asiático.

La acción provocó una ola de suspiros en el Estadio Guadalajara, seguida de un estallido de aplausos por parte de la afición. Sus compañeros no dudaron en reconocer su aporte, rodeándolo tras la jugada y ayudándolo a levantarse, conscientes de que su reacción había sido clave para encaminar el triunfo del Tricolor.

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