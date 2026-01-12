¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid?

El Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso, quien solamente estuvo siete meses como entrenador del cuadro merengue. La destitución del campeón del mundo se dio un día después de haber perdido frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Así como anunciaron la destitución de Alonso, el cuadro merengue confirmó la llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo, aunque se desconoce cuánto tiempo estará como entrenador del máximo ganador de la Champions League.

Lee también: ¿A Cruz Azul? Chucky Lozano podría regresar a la Liga MX, reportes

¿Quién es Álvaro Arbeloa?

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campeón de Liga.

Tras esto, entrenó Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Arbeloa, como jugador, defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales, en los que ganó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Lee también: José Caicedo cierra sus redes sociales al ser víctima de abucheos por parte de la afición de Pumas

Un Arbeloa que asume el banquillo del primer equipo tras solo unos meses en el RM Castilla, en los que tiene al filial madridista en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF.

En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.

Con información de EFE