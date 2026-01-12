Más Información

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

José Caicedo cierra sus redes sociales al ser víctima de abucheos por parte de la afición de Pumas

Claudia Sheinbaum encabeza el abanderamiento rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el Texans vs Steelers de este lunes 12 de enero

Los Steelers tendrán una dura prueba ante los Texans, donde la experiencia de Aaron Rodgers buscará imponerse

La era de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid se terminó más pronto de lo esperado.

El tolosano apenas duró siete meses en el banquillo merengue, a pesar de que había firmado un contrato por tres temporadas.

A través de un comunicado, la directiva madridista, encabezada por Florentino Pérez, hizo oficial la salida del Maestro.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, de acuerdo con información de El Chiringuito, la decisión no fue tomada por ambas partes, sino que se trató de una destitución.

No obstante, el conjunto de la capital española agradeció “a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo” y le deseó “mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

De igual forma, la directiva merengue reconoció que el joven estratega español siempre será bien recibido en La Casa Blanca, ya que es uno de los personajes más importantes de toda su historia.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, resaltó.

