Bayern aplasta al Wolfsburgo con un escandaloso 8-1: Luis Díaz clave con gol y dos asistencias

El Bayern Munich propinó una tremenda goleada por 8-1 ante el Wolfsburgo en la Bundesliga, en un encuentro que mostró dos caras muy distintas.

Mientras la primera parte terminó 2-1 con un Wolfsburgo valiente, la segunda mitad fue un monólogo bávaro que terminó en escándalo.

El partido comenzó con ventaja tempranera para el Bayern: en el minuto 5, Killian Fischer marcó en propia puerta al desviar un centro preciso de Luis Díaz dirigido a Michael Olise.

El colombiano estuvo cerca de aumentar la cuenta en el 9, pero el Wolfsburgo respondió con orden y presión alta.

En el 13, tras recuperar un balón a Luis Díaz, Koulierakis habilitó a Majer y este dejó solo a Pejcinovic para el 1-1.

A pesar de una ocasión clara de Eriksen en el 23, el Bayern golpeó de nuevo en el 30: Harry Kane envió un pase diagonal desde mitad de campo, Laimer conectó con Olise y este centró para que Luis Díaz definiera de cabeza el 2-1.

¿En que momento se desató la goleada del Bayern?

En la segunda parte, el Bayern salió decidido a sentenciar. Michael Olise marcó el tercero en el 50' con un remate de zurda tras recorte. En el 53' llegó el cuarto con otro autogol, esta vez de Moritz Jentz.

Luego los goles cayeron sin parar: Raphael Guerreiro al 68' (asistencia de Kane), Harry Kane al 69' con un remate a la escuadra, Olise de nuevo al 71' (a pase de Luis Díaz) y Goretzka cerró la cuenta en el 89'.

Con esta exhibición, el Bayern refuerza su candidatura al título y Luis Díaz se consolida como pieza clave en el ataque bávaro.