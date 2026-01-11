Yeda.— Arabia Saudita será testigo de la cuarta ocasión que Real Madrid y Barcelona se citan en la final de la Supercopa de España. Desde que se instauró el nuevo formato en la temporada 2019-20, los dos equipos ibéricos más poderosos han llegado a esta instancia tres veces, con saldo a favor de los culés —dos títulos ganados—.

Sin embargo, en el Clásico la estadística queda de lado. Sobre todo, cuando en cada una de las plantillas cuentan con figuras de talla mundial. Y es que en las semifinales que se disputaron a media semana, los dos baluartes de cada equipo brillaron por su ausencia.

Lamine Yamal se perdió la contundente goleada de 5-0 al Athletic de Bilbao por un “virus”. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick reveló en conferencia de prensa previa que el ‘10’ catalán está recuperado para regresar: “Todos están listos”; seguramente iniciará este domingo contra los Merengues.

Por su parte, el cuadro de Valdebebas también decidió guardar a su estrella Kylian Mbappé, que en lo que va del año no ha tenido actividad, debido a una lesión en la rodilla. Parecía que para el choque con el Atlético de Madrid regresaría, pero optaron por no arriesgarlo.

Una vez conseguido el pase a la final, Xabi Alonso echará mano del astro francés. De momento, se desconoce si será titular o será un “rómpase en caso de emergencia” para el equipo blanco.

“Mbappé está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir. En el entrenamiento tendremos toda la información completa y para valorar si está para jugar de inicio o jugar un poco menos”, comentó Xabi Alonso previo al juego contra los catalanes.