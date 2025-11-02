Allan Saint-Maximin se roba los memes en victoria de América sobre León

América consiguió un gran triunfo sobre el León en la Jornada 16 del Apertura 2025, donde Allan Saint-Maximin se encargó de abrir el marcador y el Rodrigo Aguirre hizo el segundo del día para destrozar las ilusiones del rival de clasificarse a la siguiente ronda del torneo.

Con esta victoria, las Águilas se colocaron en la pelea por el liderato de la liga, por el cual compiten con Cruz Azul, Toluca y Tigres. Por su parte, La Fiera es uno de los equipos que ya están matemáticamente eliminados del Apertura 2025.

El futbolista francés del cuadro azulcrema vivió un gran partido frente los Panzas Verdes, siendo uno de los jugadores más participativos y que mayor peligro generó durante los minutos que permaneció en el terreno de juego.

¡GOLAAAAAZO de Allan Saint-Maximin y las Águilas abren el marcador! ⚽️🔥 pic.twitter.com/KdpMqVC1Or — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2025

Además, el ex del Newcastle se encargó de hacer un golazo para romper el cero en el marcador. Maximin tomó el esférico desde fuera del área, recargado al costado izquierdo, se quitó un par de rivales y sacó un potente derechazo que se incrustó en el ángulo.

Ya en la recta final, Rodrigo Aguirre se encargó de hacer el segundo del partido y así finiquitar el encuentro para darle otros tres puntos al equipo de Coapa.

Mejores MEMES del triunfo del América vs León

Yo viendo la repetición del gol de Saint Maximin a cada minuto pic.twitter.com/TG1poNiPb2 — Dxarkz (@Dxarkz) November 2, 2025

PERO QUE GOLAZO HICISTE SAINT MAXIMIN pic.twitter.com/SAD1k9f4hZ — Eduardo (@eduhuertaa) November 2, 2025

Gol de Rodrigo Aguirre. pic.twitter.com/5VOzJxXaaZ — JosMtz (Rodrigo Aguirre Hate Account) (@Mokochi50) November 2, 2025

Gooooooooooool del Avestruz

Búfalo marca 🦬 pic.twitter.com/qwlBpbpju3 — Victorzilla (@victorzilla17) November 2, 2025

No juega Alexis Gutiérrez, nos encontramos destrozados pic.twitter.com/03zxOVhXIA — clubb_america1916 (@martinjaa11) November 2, 2025