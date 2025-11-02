Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 16; hoy, domingo 2 de noviembre

El fin de la fase regular se encuentra a la vuelta de la esquina. Este domingo, se disputarán los partidos restantes de la Jornada 16 del Apertura 2025, a falta de una fecha más para que se defina quiénes serán los equipos que disputarán el Play-In del torneo.

En esa búsqueda, los Pumas de Efraín Juárez desafiaron los pronósticos y todavía mantienen la esperanza de mantenerse con vida. Sin embargo, si desean avanzar a la siguiente ronda, deberán imponerse a los “Xolos” de Tijuana en el estadio Olímpico Universitario.

Unas horas más tarde, los “Cañoneros” de Mazatlán se enfrentarán a los “Gallos Blancos” de Querétaro. Mientras que, por la noche, los “Tuzos” de Pachuca recibirán la visita de los rojiblancos de Chivas.

De los tres partidos que se disputarán en la agenda dominical, solamente el de Pumas se transmitirá por televisión abierta. Estos son sus horarios.

Pumas recibe a Tijuana con la ilusión de conseguir un milagro monumental para avanzar al Play-In

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Liga MX?

Domingo, 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas. Querétaro vs Mazatlán | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX One .

vs | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Pachuca vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX One.

