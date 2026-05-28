Si hay una pregunta que vuelve cada temporada es esta: “¿me hago fleco o me voy a arrepentir?”. Y aunque durante años fue un cambio de look que dividía opiniones, este 2026 todo apunta a que el fleco vuelve a dominar las tendencias de cabello.

La diferencia es que ahora se lleva mucho más relajado, natural y adaptable. Ya no hablamos únicamente del clásico fleco recto y pesado. Las nuevas versiones buscan enmarcar el rostro, dar movimiento y hasta suavizar las facciones sin necesidad de transformar por completo el corte.

Fleco cortina: el favorito del momento

El famoso 'curtain bangs' sigue siendo el más pedido gracias a lo fácil que resulta llevarlo. Se caracteriza por abrirse ligeramente al centro y mezclarse con el resto del cabello, creando un efecto mucho más suave.

Este tipo de fleco funciona especialmente bien en cortes con capas, ondas relajadas o estilos tipo 'effortless hair', algo que hemos visto constantemente en series juveniles y tendencias college-core.

Además, tiene una gran ventaja: crece de manera más natural y requiere menos mantenimiento que otros estilos.

Flequillo cortina. Foto: Instagram @peluqueriamiriamcebada

El fleco mariposa

Después de varias temporadas dominadas por cortes relajados, el fleco mariposa vuelve poco a poco, aunque ahora aparece menos estructurado.

La tendencia actual apuesta por versiones más frescas, ligeramente desfiladas y con movimiento, alejándose del acabado completamente rígido que dominó antes. Este estilo suele verse especialmente bien en bobs, clavicuts y cortes midi.

Fleco mariposa. Foto: Instagram @peluqueriamiriamcebada

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Baby bangs: el look más arriesgado

Los flecos ultra cortos también regresaron este año, aunque definitivamente no son para cualquiera. Los baby bangs dejan gran parte de la frente descubierta y crean una estética mucho más editorial y atrevida.

Firmas de lujo y celebridades comenzaron a retomarlos en alfombras rojas y campañas de moda, especialmente combinados con cortes tipo pixie o cabello muy pulido. Aunque requieren mantenimiento constante, se han convertido en uno de los cambios de look más vistos en Pinterest y TikTok.

Fleco corto. Foto: Instagram @peluqueriamiriamcebada

El fleco lateral está de vuelta

Sí, el side bang de los 2000 también está regresando, pero en una versión mucho más sofisticada.

Ahora se lleva más largo, ligero y mezclado con capas suaves que ayudan a estilizar el rostro. De hecho, muchas celebridades comenzaron a cambiar el fleco cortina por versiones laterales que aportan volumen y movimiento sin cubrir demasiado la frente.

Entonces… ¿sí o no al fleco?

La realidad es que este año prácticamente existe un fleco para cada tipo de rostro y estilo. Desde opciones suaves y fáciles de peinar hasta versiones mucho más arriesgadas, el 2026 está dejando claro que el fleco volvió para quedarse.

La clave está en elegir uno que funcione con la textura natural del cabello y el nivel de mantenimiento que realmente estés dispuesto a llevar.

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