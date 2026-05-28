La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso con cielo medio nublado para este jueves 28 de mayo en la Ciudad de México.

Se espera aumento en la nubosidad por la tarde, así como lluvias ligeras aisladas, principalmente en el poniente y sur de la ciudad.

Se esperan vientos con rachas fuertes entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas; se prevé que durante el día haya vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 25°Celsius por la tarde, con mínimas de 14° Celsius en las primeras horas del día.

Este jueves se prevé ambiente cálido a #caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad hacia la tarde, #lluvias ligeras aisladas principalmente en el poniente y sur de la ciudad.



Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 25 °C.… pic.twitter.com/wzfBoRZpaT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 28, 2026

mahc/LL