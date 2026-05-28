Metrópoli | 28-05-26 | 09:52 | Actualizada | 28-05-26 | 09:52 |

La () prevé ambiente de cálido a caluroso con cielo medio nublado para este jueves 28 de mayo en la Ciudad de México.

Se espera aumento en la nubosidad por la tarde, así como , principalmente en el poniente y sur de la ciudad.

Se esperan vientos con rachas fuertes entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas; se prevé que durante el día haya vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 25°Celsius por la tarde, con mínimas de 14° Celsius en las primeras horas del día.

mahc/LL

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