Si apenas vas entrando al mundo del skincare o quieres mejorar tu rutina, seguramente te preguntas para qué funciona el tónico, la esencia y los sérums. De manera frecuente, estos productos se confunden, pero cada uno ofrece una función específica.

Hoy en De Última te decimos para qué sirve cada uno, con el objetivo de que puedas integrarlos exitosamente en el cuidado de tu piel.

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¿Qué es un tónico facial?

Las rutinas de skincare no deben tener miles de pasos, sino los esenciales para conseguir una piel sana. Y aunque es sencillo construir una, conocer las diferencias entra cada producto puede mejorar su eficiencia.

Así que empecemos por el tónico facial, cuya principal función es equilibrar el pH y al mismo tiempo retener la hidratación, bloqueando cualquier bacteria que pueda causar acné o irritación. También es clave para que se absorban mejor los productos posteriores.

De acuerdo con los expertos de Garnier, éste producto se aplica de la siguiente manera:

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Lava tu rostro como de costumbre. Coloca tu crema facial favorita. Luego aplica un poco de tónico facial con ayuda de tus manos limpias o un pad de algodón. Deja que tu piel absorba el producto y después aplica tu crema facial. De esa manera, sus propiedades regenerativas serán más efectivas.

Lava tu cara y con un pad de algodón aplica el tónico, después la crema facial. Foto: Usnplash

¿Para qué sirve la esencia en el skincare?

Por otra parte, en una rutina de skincare, la esencia va entre el tónico y el sérum, esto debido a su fórmula ligera y altamente concentrada.

Según un artículo de la marca francesa Biotherm, dicho producto tiene la función de reparar y fortalecer las células cutáneas, dando una apariencia saludable a la dermis. Asimismo, hay versiones con ingredientes particulares para aportar luminosidad y elasticidad.

Al igual que el tónico, actúa como una especie de “primer” y la manera correcta de aplicarlo es la siguiente:

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Lava tu rostro con normalidad y sécalo. Con un pad de algodón, aplica un poco de tónico en tu rostro y déjalo absorber. Después, coloca un par de gotas de esencia en tus manos y llévalas a toquecitos sobre tu cutis. Y ahora sí, aplica la crema facial.

Aplica la esencia en el rostro con tus manos depués del tónico y antes de la crema. Foto: Unsplash

¿Qué es un sérum facial?

Finalmente, el sérum posee una fórmula más concentrada que la de un tónico o una esencia, por lo que su textura es ligeramente pesada. Es común encontrarlo con ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C, retinol, ácido salicílico o ácido glicólico y péptidos.

Gracias a esos compuestos activos, tal como lo explica la marca dermatológica La Roche Posay, ayuda a hidratar, evita el envejecimiento prematuro, combate las manchas y las imperfecciones, así como aportar luminosidad. Su aplicación se realiza así:

Lava tu rostro y sécalo. Aplica el tónico, deja que se absorba y enseguida coloca unas gotas de esencia. Si tu rostro ya absorbió la esencia, es momento de poner el sérum con ayuda de tus manos. Una vez que el producto ha sido absorbido, finaliza tu rutina con crema hidratante.

El sérum se aplica a toquecitos después del tónico y de la esencia, pero antes de la crema. Foto: Unsplash

¡Y listo! Ya que conoces las diferencias, beneficios y el modo de aplicación correcto del tónico, la esencia y el sérum, recuerda agregarlos a tu rutina para lucir una piel radiante.

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