El libro póstumo de la antropóloga social Rossana Reguillo, en coautoría con la doctora en Estudios Culturales, Alina Peña Iguarán, titulado El vuelo de las luciérnagas. Pensar la resistencia frente a la violencia del poder, propone echar luz sobre los pequeños gestos de resistencia, las prácticas artísticas y comunitarias, las luchas colectivas, con la idea de incidir a través de esas fisuras que se abren en tiempo de catástrofes, de guerras múltiples, de violencias y tecnologías que aspiran a controlar a la humanidad.

“Escribimos el libro pensando en los grandes desafíos que presenta la contemporaneidad. Si les ponemos nombres en México podemos señalar: desaparición forzada, desplazamiento forzado, asesinatos masivos, feminicidios, o sea, pareciera que tenemos un repertorio muy desalentador, pero nos dimos justamente a la tarea de rastrear esa red de pequeñas resistencias, o como al final las llamamos, pequeñas persistencias”, afirma Peña Iguarán.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la investigadora del ITESO, señala que en este libro de ensayos publicado por Siglo XXI Editores, muestran que la resistencia es frontal a las violencias del poder, frontal a la brutalidad de un régimen económico que expolia territorios y cuerpos. “Muchas veces la resistencia frontal no puede ser porque significaría poner en riesgo la vida, y entonces lo que se generan son estrategias de persistencia, o sea, cómo mantenerse en vida, produciendo, creando, acompañando, cuidando, mirando, cobijando etcétera”.

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Alina Peña Iguarán, coautora del libro, tiene posdoctorado en Estudios Socioculturales y trabaja en el ITESO. Foto: SIGLO XXI EDITORES

El libro surge de la necesidad de pensar que siempre, al lado de la situación más adversa, emergen posibilidades de amor, cuidado y acompañamiento, pero sin esperar ni pedirles que salven el mundo, ni una narrativa heroica, sino pidiéndoles lo que producen en la vida cotidiana.

“Normalmente esperamos agarrarnos de las narrativas heroicas, grandilocuentes y épicas, el héroe épico individual que viene y nos salva. Pero la vida se sostiene por actividades cotidianas de lucha, por esas redes pequeñas de apoyo, que pueden estar dentro de los movimientos sociales o no, pueden estar dentro de las prácticas o no, dentro de las cooperativas o del arte, incluso, y entonces, la idea del libro fue ir rastreando cómo titilan esas luciérnagas, esas redes de pequeñas luces”, apunta.

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Asegura que no es un optimismo ramplón ni ingenuo, reconoce los desafíos y lo sofisticado del poder y de violencias tan brutales, pero desde la conciencia de que no todo está perdido, y que para luchar hay que mirar esas otras prácticas que son las que sostienen la vida, porque si no uno no se explica cómo seguimos acá.

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“El poder y la violencia genera una luz tan cegadora que no te permite ni siquiera ver la noche. Porque se convierte en espectáculo y entonces en uno se convierte en pasmo. Por eso también el libro es un ejercicio por tratar de salir del pasmo y por sostener un optimismo crítico… nosotras creemos que las ciencias sociales, las humanidades tienen mucho que aportar. Que permiten entrenar la cabeza y entrenar el cuerpo, también, para acercarse a ciertos territorios y aprender a escuchar también. Con toda la conciencia de que la situación es complicada, y de que son fuerzas muy desiguales”, asegura Peña Iguarán.

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La profesora-investigadora, reconoce que en la actualidad enfrentamos varios desafíos como la digitalización de la vida, la saturación mediática, la aceleración de los ritmos y la algoritmización, que nos impide enterarnos de otras cosas, y al mismo tiempo son nuevos modos de vigilancia, y la fronterización y militarización de los territorios.

Para ella el reto es poder construir una subjetividad un poco más propia, crítica y más libre para tomar una posición frente al poder y la violencia.

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El vuelo de las luciérnagas, el libro de Rossana Reguillo y Alina Peña Iguarán, es publicado por Siglo XXI Editores.

“No quiere decir que uno se va a tirar a las armas. Es más bien encontrar dónde se puede apoyar de forma crítica o interferir cambiando el lenguaje o cambiando los modos de mirar. Y esos son los ejes puntuales del libro: aprender a mirar de otra manera y aprender a mirar la manera cómo se produce la mirada dominante. La otra tiene que ver con el lenguaje. Cómo el lenguaje produce un mundo que de repente naturalizamos. Es decir, la cantidad de palabras que tenemos para hablar de la violencia y que es el eufemismo de la violencia. Entonces, no decimos secuestro, decimos levantón. Decimos se lo llevaron. Y hay que recuperar ciertos lenguajes, hay que recuperar ciertas palabras y también inventar otras, como las que están en varios colectivos: acuerpamiento, cobijo, acompañamiento, escucha, ese tipo de palabras sí nos permiten imaginar un mundo quizás muy posible, distinto”, concluye.

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