“Mi biografía sería demasiado complicada como para que yo pudiera explorarla”, dijo Hernán Lara Zavala a EL UNIVERSAL en 2023, en una entrevista sobre la última novela que publicó “El último carnaval”. Hoy el autor y académico falleció a los 79 años.

Lara Zavala nació en la Ciudad de México, en 1946, en una familia con interés por el arte y la cultura, pues su hermana Magali Lara es una de las pintoras contemporáneas más importantes a nivel nacional y su hermana Ana Lara es una destacada compositora. El origen de sus padres, de Campeche y Yucatán, lo mantuvo cerca de la península que sería figura importante en muchas de sus obras, como “Macho viejo”, “Viaje al corazón de la península” y “Península, península”, su novela más famosa y más premiada, al recibir el Premio Elena Poniatowska y el Premio Real Academia Española.

El escritor estudió Letras Inglesas modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la que regresaría como profesor en 1976. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de East Anglia y en Cambridge, en Inglaterra.

Lee también: Fallece el escritor Hernán Lara Zavala

Como cuentista, novelista y ensayista, Lara Zavala escribió los libros “De Zitilchén” (1981), “El mismo cielo” (1987), “Las novela en el Quijote” (1989), “Charras” (1990), “Contra el ángel” (1992), “Tuch y Odilón” (1992), “Después del amor y otros cuentos” (1994), “Equipaje de mano” (1995), “Cuentos escogidos” (1997), los ya mencionados “Viaje al corazón de la península” (1998), “Península, península” (2008)”, “Macho viejo” (2015), ““El último carnaval” (2023), y “El guante negro y otros cuentos (2010).

Para Lara Zavala, la literatura era un bálsamo y una fuente de aprendizaje sobre la vida de los demás, pero también de la propia. En sus novelas vertía reflexiones sobre sí mismo, por ejemplo sobre “Macho viejo” dijo a este diario que “es una reflexión un poquito sobre la vida en general, me centro mucho en la medicina, me centro mucho en la primera juventud, me centro en la parte del amor de Ricardo y Rosa y toda la parte final es una reflexión de asumir la vida a una cierta edad con la inevitable presencia de la muerte”, así como que esperaba que su escrito cambiara la visión del lector frente a la virilidad.

Lee también: La UNAM: un lugar cercano que se volvió mi casa

En “El último carnaval” cuenta la historia de Adrián, un joven rebelde que se embarca en la labor de ser escritor, a la par que los acontecimientos políticos y sociales llevan a una crisis. El protagonista estudió letras inglesas, como lo hizo el autor, quien aseguró no se trata de una autobiografía, pero sí una reflexión de los tiempos que le tocaron vivir.

“La novela marca los hitos más importantes no sólo de mi vida, sino de mi generación. Es una novela de la generación del 68, de los rebeldes sin causa”, expresó sobre el libro donde la historia es ambientada con clásicos de rock, como Elvis y Reed Richards, la misma música que lo acompañó en su juventud.

Lara Zavala dirigió la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, así como la colección Nuestros Clásicos. Ganó los premios Latinoamericano de Narrativa Colima (1987), el Nacional de Literatura José Fuentes Mares (1995), el Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska (2009), el de la Real Academia Española (2010), el Universidad Nacional en el área de Creación Artística 2010, así como las medallas Yucatán (2008), la Justo Sierra Méndez (2011) y el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Campeche (2015).

Lee también: Alistan “Lady Macbeth de Mtsensk”