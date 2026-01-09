“Primero hay que detener la barbarie, no hay alternativa. ¿Cómo reconstruimos al Estado?, ¿cómo reconstruimos el modelo económico? Tenemos primero que parar la barbarie. Y para eso lo que necesitamos es un ‘Ya basta’, no ideológico, como dice Javier (Sicilia). Esto no se trata de azules ni verdes ni rojos ni naranjas ni guindas. Sino un ‘Ya basta’. No es tener un mejor sistema de salud, de educación, de trabajo, hay que dar a los jóvenes oportunidades laborales y detener la barbarie. Y eso se detiene no con policías ni con atender las causas, como dice Morena, eso se detiene con la verdad y la justicia”, afirma Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional, justicia y derechos humanos.

El reto, asegura Dayán, es descapturar al Estado de intereses corruptos y criminales, sin embargo, dice que eso no está en el interés de la clase política de nuestro país. Pero más allá de México hablan de los problemas del mundo y de la necesidad de reconfigurar un nuevo mundo, lo dice Dayán en una conversación con el poeta y activista social Javier Sicilia y que dio como resultado el libro Crisis o apocalipsis. El mal en nuestro tiempo (Taurus).

Sicilia reconoce que somos nosotros, los mexicanos en el caso de México, y la humanidad en las problemáticas mundiales, a los que nos toca reconfigurar y reimaginar el futuro. Pero ese cambio tampoco está en la acción ciudadana todavía, “lo que está es sólo el enojo, nada más. El enojo de las feministas que hablan de las mujeres muertas, de los feminicidios; las madres buscadoras que buscan a los desaparecidos; los pueblos indios que están defendiéndose; es decir, no hemos logrado conjugar ese mismo sufrimiento en una agenda no de protesta, sino de propuesta”.

Por eso, la intención del libro es hablar de la gran crisis que vive el mundo sobre democracia, cambio climático, la emergencia de la inteligencia artificial, una “crisis que estamos viviendo de manera simultánea”, y la intención era ver esas crisis y las particularidades de México desde otra mirada. No desde lo político, lo legal e institucional, sino desde las violencias, desde la ética, desde la verdad. El libro no plantea soluciones, la intención es iniciar una reflexión general sobre lo que estamos viviendo en el mundo y en México”, apunta Jacobo Dayán.